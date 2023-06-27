Нейросеть совершила прорыв в медицине

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о новом прорыве в использовании искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. С помощью нейросетей теперь возможно обнаружение до 10 различных патологий на компьютерной томограмме, пишет "Вечерняя Москва".

Например, ИИ способен распознавать образования надпочечников на КТ грудной клетки, отметила Ракова. Это, по ее мнению, значительно улучшает диагностику, позволяя обнаружить патологии у пациентов, которые обратились за лечением других заболеваний.

Согласно официальному сайту мэра Москвы, ИИ также способен одновременно выявлять признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии и гидроторакса. Это значимое достижение, которое поможет врачам проводить более точные диагнозы и предоставлять более эффективное лечение.