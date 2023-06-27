$84.66+0.5892.30+0.80

Нейросеть совершила прорыв в медицине

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о новом прорыве в использовании искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. С помощью нейросетей теперь возможно обнаружение до 10 различных патологий на компьютерной томограмме, пишет "Вечерняя Москва".

Нейросеть совершила прорыв в медицине
© globallookpress.com

Например, ИИ способен распознавать образования надпочечников на КТ грудной клетки, отметила Ракова. Это, по ее мнению, значительно улучшает диагностику, позволяя обнаружить патологии у пациентов, которые обратились за лечением других заболеваний.

Как нейросеть диагностирует раннюю стадию Альцгеймера по голосу

Согласно официальному сайту мэра Москвы, ИИ также способен одновременно выявлять признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии и гидроторакса. Это значимое достижение, которое поможет врачам проводить более точные диагнозы и предоставлять более эффективное лечение.

Ранее мы писали о том, что онколог назвала нетипичный симптом опасного вида рака.

Рамблер: главные новости