Частота сердечных сокращений свыше 110 ударов в минуту не всегда свидетельствует о проблемах со здоровьем. Однако в некоторых случаях учащенное сердцебиение – повод обратиться к врачу. В каких именно, "МедикФоруму" рассказала кардиолог Анна Панова.

По словам специалиста, иногда речь может идти об аритмии, которая подразумевает под собой сбой в электрической системе сердца. У людей с данным заболеванием зачастую отмечаются дополнительные электрические импульсы, которые заставляют сердце внезапно биться с высокой скоростью, объяснила эксперт.

Кардиолог порекомендовала обращать внимание на признаки дискомфорта, возникающие одновременно с повышенным пульсом. Среди них, например, боль или дискомфорт в груди, головокружение, слабость. Если же учащенное сердцебиение сопровождается серьезными симптомами плохого самочувствия, следует незамедлительно обратиться к врачу и обследоваться.

Еще одним тревожным симптомом является длительное сердцебиение с повышенной частотой, обращает внимание Анна Панова. По ее словам, если оно держится в течение часа или дольше, нужно проверить состояние сердца и сосудов.

Наконец, при возникновении учащенного сердцебиения следует обследоваться пожилым людям. Это особенно необходимо, если до сих пор такая проблема не беспокоила. Как отметила кардиолог, повышенный пульс может являться симптомом мерцательной аритмии.

"В этом случае нужно обследоваться, поскольку нелеченая мерцательная аритмия и может привести к инсульту и другим опасным осложнениям", – резюмировала специалист.