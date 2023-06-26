Кардиолог предупредила о последствиях для сердца при резком отказе от курения

«Болезни сердца являются следствием психоэмоционального напряжения и хронического затяжного стресса. Чем выше у человека уровень стресса, тем больше вероятность, что он будет злоупотреблять курением. Побуждая его отказаться от никотина, мы усиливаем этот стресс в несколько раз – это как лить бензин в огонь в надежде его потушить. Поэтому борьба с вредной привычкой малоэффективна и очень вредна», – объяснила врач.