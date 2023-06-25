Терапевт перечислила главные ошибки при приеме лекарств

"Бывают ситуации, когда два препарата одновременно принимать нежелательно. Один будет поглощать, нейтрализовать или вступать в химические реакции с другим. Надо разносить эти лекарства на разные приемы, употреблять их до, после или во время еды, если есть указание в инструкции".