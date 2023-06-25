Терапевт перечислила главные ошибки при приеме лекарств

Терапевт Чернышева перечислила главные ошибки при приеме лекарств
Терапевт Надежда Чернышева рассказала о главных ошибках, которые допускают при приеме лекарств. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Вечерней Москвой".
Так, в первую очередь, специалист отметила, что принимать лекарства следует только после согласования со специалистом. Также важно не прогадать с дозировкой, эту информацию тоже следует узнать у доктора.
Кроме этого, в употреблении лекарств важную роль играет и системность:
"Крайне важно, чтобы лекарство поступало в организм с определенной периодичностью. Пропуск приема может привести к нежелательным последствиям".
Также к ошибкам приема лекарств Чернышева отнесла переизбыток таблеток, нарушение их совместимости. Так, употребление сразу нескольких таблеток может привести к резкому падению давления и иногда даже к серьезным последствиям.
Не менее важно учитывать сочетаемость лекарств между собой и с пищей:
"Бывают ситуации, когда два препарата одновременно принимать нежелательно. Один будет поглощать, нейтрализовать или вступать в химические реакции с другим. Надо разносить эти лекарства на разные приемы, употреблять их до, после или во время еды, если есть указание в инструкции".