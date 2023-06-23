Стоматолог Юрий Калинин объяснил, чем опасно длительное отсутствие одного из зубов. Об этом сообщает РИАМО.

Из-за того, что у человека долго нет одного зуба, может сместиться весь ряд. Также могут наклониться или выдвинуться другие зубы. Из-за этого может стереться эмаль, которую придется долго восстанавливать.

Отсутствие зуба чревато неправильным распределением жевательной нагрузки, а это, в свою очередь, может привести к патологии прикуса. Поэтому он посоветовал не затягивать с установкой имплантатов.

Более того, это сказывается не только на здоровье полости рта. Если у человека нет зуба, он хуже пережевывает пищу. Это влияет на органы ЖКТ и способствует появлению гастрита и панкреатита.