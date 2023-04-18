Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский предупредил о распространенной привычке, которая может негативно повлиять на состояние зубов. Он назвал ее в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Так, эксперт назвал использование зубочисток «убийством зубов». Врач указал на то, что эта привычка может привести к разрушению межзубного сосочка и костной ткани, окружающей зубы.

Шаргородский настоятельно рекомендовал избегать использования зубочисток. Вместо них он посоветовал приобрести ирригатор или зубную нить, которые меньше повредят зубную эмаль и здоровье полости рта.

Специалист также отметил, что межзубные сосочки плохо поддаются восстановлению. Поэтому, по его словам, важно заботиться о них, чтобы сохранить здоровье зубов на долгие годы.

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