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1 час назад

Стоматолог Олесов: голова может болеть из-за зубов

Мария Каткова

Стоматолог и ортодонт Егор Олесов рассказал о неожиданной причине головной боли. Об этом сообщает "Лента.ру".

У взрослых отсутствие должного лечения зубов может привести к тому, что появляются мимические морщины и мигрени. Это может быть связано с кариесом и последующим разрушением зуба.

Также на организм влияет отсутствие некоторых зубов. Так, после выпадения зубов могут появляться проблемы с ЖКТ, нарушения носового дыхания и проблемы с прикусом. Также от качества пережевывания пищи зависит то, сколько витаминов получает человек. Соответственно, если у него нет зубов, то иммунитет становится слабее.

Стоматолог рассказала, когда нужно удалять здоровые зубы

Олесов посоветовал не откладывать поход к врачу и предложил скорее решать проблемы с зубами, еще лучше делать это сразу после проведения лечебных манипуляций. Например протез рекомендуется ставить спустя два месяца после удаления или выпадения зуба.

Ранее сообщалось, что стоматолог-ортопед объяснил, когда нельзя ставить виниры.

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