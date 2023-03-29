Стоматолог и ортодонт Егор Олесов рассказал о неожиданной причине головной боли. Об этом сообщает "Лента.ру".

У взрослых отсутствие должного лечения зубов может привести к тому, что появляются мимические морщины и мигрени. Это может быть связано с кариесом и последующим разрушением зуба.

Также на организм влияет отсутствие некоторых зубов. Так, после выпадения зубов могут появляться проблемы с ЖКТ, нарушения носового дыхания и проблемы с прикусом. Также от качества пережевывания пищи зависит то, сколько витаминов получает человек. Соответственно, если у него нет зубов, то иммунитет становится слабее.