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28 минут назад

Стоматолог Мусихина рассказала, когда нужно удалять здоровые зубы

Катерина Саломе

Удаление не всегда подразумевает избавление лишь от больных зубов. В некоторых случаях необходимо убирать и здоровые, заявила директор центра эстетической стоматологии и имплантации BLANCO Бэлла Мусихина в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт рассказала, что удаление здоровых зубов зачастую требуется в случае изменения размера или пропорций челюсти. Как правило, при ортодонтическом лечении врачи удаляют малые коренные зубы, однако они прибегают к этому лишь в самых крайних случаях, стараясь все же сохранить большинство зубов.

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Если речь идет о зубах мудрости, то их Мусихина призывает удалять для предотвращения риска инфицирования или повреждения окружающих зубов. Кроме того, они могут деформировать прикус, добавила она.

"Чем раньше будет назначена операция, тем лучше", — подчеркнула врач.

Среди других показаний к удалению специалист выделила обширный кариес, инфекции и пародонтит. Все эти заболевания могут повлечь за собой разрушение и поражение окружающих зубов, если вовремя не избавиться от очага недуга, резюмировала стоматолог.

Ранее мы рассказывали, кому требуется лечение зубов под общим наркозом.

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