Удаление не всегда подразумевает избавление лишь от больных зубов. В некоторых случаях необходимо убирать и здоровые, заявила директор центра эстетической стоматологии и имплантации BLANCO Бэлла Мусихина в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт рассказала, что удаление здоровых зубов зачастую требуется в случае изменения размера или пропорций челюсти. Как правило, при ортодонтическом лечении врачи удаляют малые коренные зубы, однако они прибегают к этому лишь в самых крайних случаях, стараясь все же сохранить большинство зубов.

Если речь идет о зубах мудрости, то их Мусихина призывает удалять для предотвращения риска инфицирования или повреждения окружающих зубов. Кроме того, они могут деформировать прикус, добавила она.

"Чем раньше будет назначена операция, тем лучше", — подчеркнула врач.

Среди других показаний к удалению специалист выделила обширный кариес, инфекции и пародонтит. Все эти заболевания могут повлечь за собой разрушение и поражение окружающих зубов, если вовремя не избавиться от очага недуга, резюмировала стоматолог.