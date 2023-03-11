В некоторые случаях общий наркоз в процессе лечения стоматологических проблем просто необходим. В каких именно, «Секрету фирмы» рассказал стоматолог Илья Савин.

Чаще всего общий наркоз применяют в случаях, когда у пациента очень низкий болевой порог или есть аллергия на местные анестетики, отметил врач. Если человек имеет психические, ментальные нарушения, из-за которых он буквально не может усидеть в кресле – вероятнее всего, лечить зубы придется в процессе медикаментозного сна.

Еще одно показание – возраст. Малышам от двух до пяти лет чаще всего все манипуляции проводят под общим наркозом. У такого шага есть положительный эффект – у ребенка не сформируется страх перед стоматологом.

«Сложные челюстно-лицевые операции, большой объем необходимого лечения, развитый рвотный рефлекс, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания в сочетании с повышенным страхом», — продолжил перечислять стоматолог.

У общего наркоза есть преимущество: после него реже появляются воспаления, заключил медик.