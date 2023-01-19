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1 час назад

Стоматолог Отхозория объяснил, как избежать навязанных услуг в клинике

Мира Маркина

Мы привыкли доверять медикам, отправляясь на прием к врачу. Недобросовестные специалисты пользуются этим и навязывают услуги, необходимости в которых нет. Как избежать этого, «Мосленте» рассказал врач стоматолог-ортопед Рауль Отхозория.

Стоматолог объяснил, как избежать навязанных услуг в клинике
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметил: в современных стоматологических клиниках риск быть обманутым сведен к минимуму.

«Любые услуги, которые вам оказывают в клинике, должны подкрепляться договором, гарантийными листами, где прописан ход и результат лечения, а также гарантия на него», — объяснил Рауль Отхозория.

Например, часто в кабинете ведется фотопротокол – до начала и после процедуры. Когда врач перечисляет дефекты, обнаруженные в полости рта, вы можете попросить его буквально показать их вам, заявил стоматолог.

Стоматолог объяснил, как стресс влияет на здоровье зубов

Если была выполнена компьютерная томограмма челюсти, то благодаря ей можно не только установить точный диагноз, но и также обнаружить даже скрытый кариес. Обо всем этом добросовестный стоматолог также расскажет вам на приеме.

Ранее «Рамблер» писал, чем ни в коем случае нельзя купировать зубную боль.

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