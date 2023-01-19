Стоматолог объяснил, как избежать навязанных услуг в клинике

Мы привыкли доверять медикам, отправляясь на прием к врачу. Недобросовестные специалисты пользуются этим и навязывают услуги, необходимости в которых нет. Как избежать этого, «Мосленте» рассказал врач стоматолог-ортопед Рауль Отхозория.

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Эксперт отметил: в современных стоматологических клиниках риск быть обманутым сведен к минимуму.

«Любые услуги, которые вам оказывают в клинике, должны подкрепляться договором, гарантийными листами, где прописан ход и результат лечения, а также гарантия на него», — объяснил Рауль Отхозория.

Например, часто в кабинете ведется фотопротокол – до начала и после процедуры. Когда врач перечисляет дефекты, обнаруженные в полости рта, вы можете попросить его буквально показать их вам, заявил стоматолог.

Если была выполнена компьютерная томограмма челюсти, то благодаря ей можно не только установить точный диагноз, но и также обнаружить даже скрытый кариес. Обо всем этом добросовестный стоматолог также расскажет вам на приеме.

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