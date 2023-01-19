Если заболел зуб, не спешите искать чеснок, предупреждает стоматолог Луиза Автандилян. Почему это народное средство может навлечь на вас больше проблем, врач объяснила «Газете.Ru».

В интернете можно найти народный лайфхак по избавлению от зубной боли. Адепты альтернативной медицины считают: раздавленный зубчик чеснока, приложенный к месту, где болит, поможет унять неприятный симптом. Луиза Автандилян отметила: в этом продукте содержится полезный своим бактерицидным действием аллицин. Но от боли он не избавит.

«Наоборот, такая чесночная примочка может вызвать еще больший дискомфорт — жжение, раздражение десен и даже ожог слизистой», — рассказала стоматолог.

Поэтому снимать боль таким образом не рекомендуется. Также врач предостерегла от прогревания больного зуба. По словам медика, неприятные ощущения только усилятся, а инфекция быстрее распространится в полости рта.

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