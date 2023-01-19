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18 минут назад

Стоматолог Автандилян предостерегла от использования чеснока при зубной боли

Мира Маркина

Если заболел зуб, не спешите искать чеснок, предупреждает стоматолог Луиза Автандилян. Почему это народное средство может навлечь на вас больше проблем, врач объяснила «Газете.Ru».

В интернете можно найти народный лайфхак по избавлению от зубной боли. Адепты альтернативной медицины считают: раздавленный зубчик чеснока, приложенный к месту, где болит, поможет унять неприятный симптом. Луиза Автандилян отметила: в этом продукте содержится полезный своим бактерицидным действием аллицин. Но от боли он не избавит.

«Наоборот, такая чесночная примочка может вызвать еще больший дискомфорт — жжение, раздражение десен и даже ожог слизистой», — рассказала стоматолог.

Названы симптомы, с которыми нужно бежать к стоматологу

Поэтому снимать боль таким образом не рекомендуется. Также врач предостерегла от прогревания больного зуба. По словам медика, неприятные ощущения только усилятся, а инфекция быстрее распространится в полости рта.

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