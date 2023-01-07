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4 часа назад

Стоматолог Отхозория призвал обращаться к врачу с кровоточивостью десен

Мария Каткова

Врач-стоматолог и ортопед Рауль Отхозория рассказал о симптомах, с которыми срочно нужно обращаться к врачу. Об этом сообщает "Мослента".

Названы симптомы, с которыми нужно бежать к стоматологу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Он посоветовал обращаться к врачу с кровоточивостью десен, так как это почти всегда является признаком серьезного заболевания. Однако когда пациенты приходят на прием, они упоминают это несерьезно.

Эксперт отметил, что поход к врачу нужно запланировать в том случае, если в зубах застряла ища. Часто там остаются мелкие частицы, которые могут образовать карман в десне. Это опасно тем, что может стать причиной болезни зубов.

Почему нужен стоматолог, если есть проблемы с эрекцией

Также стоит идти к врачу, если вы сами заметили изменения в зубе. Причиной этого могут быть различные заболевания, например, кариес или утрата костной ткани.

Ранее сообщалось, что стоматолог рассказала, как унять зубную боль в домашних условиях.

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