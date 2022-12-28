Почему нужен стоматолог, если есть проблемы с эрекцией

Стоматолог – последний врач, о котором подумает пациент, если столкнется с проблемами с эрекцией. Однако визит к этому специалисту действительно может помочь в некоторых ситуациях. Подробнее об этом "Рамблеру" рассказал Андрей Жук, стоматолог, кандидат медицинских наук, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России.

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Конечно, если есть проблемы с половым влечением и эрекцией, то идти с такой проблемой нужно к урологу или андрологу. Но в ряде случаев оказать помощь в решении проблемы способен и стоматолог, визит к которому может быть частью комплексного обследования.

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Как связаны зубы и эрекция

Связь между потенцией и состоянием зубов действительно существует. Это показано в научных исследованиях и подтверждается наблюдениями врачей. Так, описаны эксперименты на грызунах, которые продемонстрировали, что проблемы с эрекцией появляются на фоне запущенного кариеса.

Напомню, что любой кариозный зуб – это источник инфекции. Чем обширнее кариес, тем больше бактерий живет в таком зубе. Причем, дело не в бактериях как в таковых, а в их соотношении. В нашей ротовой полости всегда присутствует огромное количество бактерий, среди них есть и те, которые потенциально могут навредить нам, например, стрептококки. Но, пока их количество сбалансировано, то бактерии мирно сосуществуют, не причиняя нам вреда.



При прогрессировании кариеса количество стрептококков увеличивается, в какой-то момент их число становится критическим. Инфекция начинает распространяться по организму, вместе с кровью стрептококки могут попасть и в простату. Это провоцирует простатит бактериального генеза. А вместе с ним и все сопутствующие симптомы, в том числе и проблемы с эрекцией. Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

При лечении простатита важно обратить внимание на состояние зубов и гигиену полости рта. Подход к лечению должен быть всесторонним – кариес нужно будет залечить и впредь следить за зубами, чтобы они не разрушались и снова не возникла аналогичная проблема, отмечает эксперт.

Кстати, мужчина может столкнуться с бактериальным простатитом даже в том случае, если состояние его зубов идеально. Виновата в его возникновении и нарушении эрекции может быть его партнерша, если у той есть проблемы с зубами. Стрептококк в таком случае передается мужчине при оральных ласках, прямиком попадая из уретры к предстательной железе.

Впрочем, проблема может иметь немного другую природу, а именно – психологическую. При проблемах с зубами улыбка может стать не слишком привлекательной. Зубы темнеют, разрушаются, из-за чего человек улыбается все меньше и меньше, становится менее уверенным в себе. Еще одним фактором, также не лучшим образом влияющим на самооценку, может стать плохой запах изо рта, состояние, которое врачи называют галитозом.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Самооценка из-за этого падает, неуверенность в себе возрастает, что не может не сказаться на либидо – появляются проблемы с потенцией, говорит специалист.

Как правильно следить за зубами

Чтобы не допустить возникновения таких серьезных и одновременно деликатных проблем, я как стоматолог хочу напомнить о базовых правилах ухода за зубами.

Зубы нужно чистить дважды в день – утром после завтрака и вечером перед сном. Стараться чистить ровно 3 минуты не стоит, исследования показывают, что главное – не время, затраченное на чистку, а качество этой самой чистки. Не стесняйтесь попросить вашего стоматолога научить вас правильно чистить зубы, многие взрослые делают это неправильно. Контролировать качество чистки можно с помощью специальных таблеток, которые окрашивают зубной налет в яркий цвет. Их можно купить во многих аптеках. Для того, чтобы чистка была более качественной, подключайте и другой инструментарий: ирригатор и зубную нить.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Ходить к стоматологу надо не реже раза в год, а может и чаще, если есть такая потребность, тут все зависит от индивидуальных особенностей. Кроме того, хотя бы раз в год ходите на профессиональную чистку, рекомендует эксперт.

Не откладывайте визит к врачу, если у вас болит зуб. Самое главное, что надо помнить – зуб не пройдет сам, если уже заболел. Кариес не затянется сам, лечить все равно придется, но если запустить процесс, то лечение потребуется более сложное, более длительное, более дорогое.