Почему нужен стоматолог, если есть проблемы с эрекцией

Стоматолог – последний врач, о котором подумает пациент, если столкнется с проблемами с эрекцией. Однако визит к этому специалисту действительно может помочь в некоторых ситуациях. Подробнее об этом "Рамблеру" рассказал Андрей Жук, стоматолог, кандидат медицинских наук, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России.
Конечно, если есть проблемы с половым влечением и эрекцией, то идти с такой проблемой нужно к урологу или андрологу. Но в ряде случаев оказать помощь в решении проблемы способен и стоматолог, визит к которому может быть частью комплексного обследования.
Связь между потенцией и состоянием зубов действительно существует. Это показано в научных исследованиях и подтверждается наблюдениями врачей. Так, описаны эксперименты на грызунах, которые продемонстрировали, что проблемы с эрекцией появляются на фоне запущенного кариеса.
При лечении простатита важно обратить внимание на состояние зубов и гигиену полости рта. Подход к лечению должен быть всесторонним – кариес нужно будет залечить и впредь следить за зубами, чтобы они не разрушались и снова не возникла аналогичная проблема, отмечает эксперт.
Кстати, мужчина может столкнуться с бактериальным простатитом даже в том случае, если состояние его зубов идеально. Виновата в его возникновении и нарушении эрекции может быть его партнерша, если у той есть проблемы с зубами. Стрептококк в таком случае передается мужчине при оральных ласках, прямиком попадая из уретры к предстательной железе.
Самооценка из-за этого падает, неуверенность в себе возрастает, что не может не сказаться на либидо – появляются проблемы с потенцией, говорит специалист.
Чтобы не допустить возникновения таких серьезных и одновременно деликатных проблем, я как стоматолог хочу напомнить о базовых правилах ухода за зубами.
Ходить к стоматологу надо не реже раза в год, а может и чаще, если есть такая потребность, тут все зависит от индивидуальных особенностей. Кроме того, хотя бы раз в год ходите на профессиональную чистку, рекомендует эксперт.
Не откладывайте визит к врачу, если у вас болит зуб. Самое главное, что надо помнить – зуб не пройдет сам, если уже заболел. Кариес не затянется сам, лечить все равно придется, но если запустить процесс, то лечение потребуется более сложное, более длительное, более дорогое.