Почему диабетикам нужно регулярно посещать стоматолога

Около пяти миллионов человек, живущих в России, больны диабетом – не менее трех процентов населения. Перед ними стоит выбор: перестроить свой образ жизни или отказаться от этого, тем самым сократив ее продолжительность. Сегодня “Рамблер” расскажет, почему визиты к стоматологу должны быть частыми, если вы столкнулись с диабетом.

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Диабет влияет на способность организма перерабатывать сахар. Вся пища, которую вы едите, превращается в источник энергии. При диабете I типа организм не вырабатывает достаточного количества инсулина. Этот гормон переносит сахар из крови к клеткам, которым он необходим для энергии. При диабете II типа организм перестает реагировать на инсулин. И в том, и в другом случае фиксируется повышение уровня сахара в крови, что может вызвать проблемы с глазами, нервами, почками, сердцем и другими частями тела.

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Но какое отношение это имеет к вашей улыбке? Во-первых, если диабет не лечить, он может сказаться и на здоровье полости рта, отмечает Лаура Мартин, стоматолог Martin Dental Care. У вас может быть меньше слюны, из-за чего во рту появляется сухость. Поскольку слюна защищает зубы, вы также подвергаетесь более высокому риску кариеса.

Опасность ситуации еще и в том, что защитные функции организма, столкнувшегося с заболеванием, слабеют. При сахарном диабете у пациентов часто воспаляются и кровоточат десны, раны во рту заживают медленнее, толерантность к инфекциям растет.

Сейчас у каждого во рту живет крошечных бактерий больше, чем людей на этой планете. Если они поселятся в деснах, то вы можете заболеть пародонтитом. Это хроническое воспалительное заболевание способно разрушить десны, а также костную ткань.

Есть и обратная сторона у пародонтита: как и при всех инфекциях, подобное заболевание десен может вызвать повышение уровня сахара в крови. Это затрудняет контроль диабета.

С пародонтитом сталкивается почти 22% людей с диагностированным диабетом, подчеркивает врач. И важно не пропустить начало заболевания, чтобы успешно его вылечить. Поэтому нужно регулярно посещать стоматолога и следить за состоянием полости рта. Командная работа, включающая заботу о себе и профессиональную помощь стоматолога, поможет сохранить вашу здоровую улыбку, а также потенциально замедлит прогрессирование диабета.