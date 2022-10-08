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3 часа назад

Сомнолог Черкасова сообщила, что недосып может спровоцировать диабет

Мира Маркина

В интервью изданию «Вечерняя Москва» сомнолог София Черкасова заявила, что хронический недосып может привести к развитию диабета второго типа.

Врач рассказала о связи недосыпа с диабетом
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Привычка поздно ложиться спать в то время, как приходится ежедневно просыпаться рано утром, может обернуться крайне негативными последствиями, отметила специалист. При этом Черкасова объяснила, что заболевание не может развиться, если человек спит в соответствии с режимом, присущим именно его хронотипу, и достаточно по продолжительности.

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Однако, если времени сна человеку явно недостаточно, это может привести к развитию диабета второго типа. Кроме того, хронический недосып способен снизить иммунитет, вызвать депрессию и гипертонию.

Ранее врач назвал неочевидный признак проблем с сердцем.

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