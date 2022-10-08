Врач рассказала о связи недосыпа с диабетом

Привычка поздно ложиться спать в то время, как приходится ежедневно просыпаться рано утром, может обернуться крайне негативными последствиями, отметила специалист. При этом Черкасова объяснила, что заболевание не может развиться, если человек спит в соответствии с режимом, присущим именно его хронотипу, и достаточно по продолжительности.