Врач рассказала о связи недосыпа с диабетом

В интервью изданию «Вечерняя Москва» сомнолог София Черкасова заявила, что хронический недосып может привести к развитию диабета второго типа.
Привычка поздно ложиться спать в то время, как приходится ежедневно просыпаться рано утром, может обернуться крайне негативными последствиями, отметила специалист. При этом Черкасова объяснила, что заболевание не может развиться, если человек спит в соответствии с режимом, присущим именно его хронотипу, и достаточно по продолжительности.
Однако, если времени сна человеку явно недостаточно, это может привести к развитию диабета второго типа. Кроме того, хронический недосып способен снизить иммунитет, вызвать депрессию и гипертонию.