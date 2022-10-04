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39 минут назад

О какой старческой болезни предупреждают кошмары

Мира Маркина

Каждого из нас хотя бы раз в жизни посещали кошмары. Но если для кого-то страшный сон – явление редкое, то другие сталкиваются с плохими сновидениями практически регулярно.

О какой старческой болезни предупреждают кошмары
Фото: unsplashunsplash

К слову, такие сны не только доставляют психологический дискомфорт и лишают здорового сна. Ученые выяснили, что кошмары также могут предупреждать о серьезной болезни в будущем. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Университета Бирмингема проанализировали результаты трех исследований, в которых изучалось качество сна. Эксперты наблюдали за участниками эксперимента в течение нескольких лет и оценивали здоровье их мозга. Среди испытуемых было больше 600 человек в возрасте от 35 до 64 лет, а также 2600 человек от 79 лет и старше.

В ходе работы эксперты установили, что те люди, которые в среднем возрасте видят кошмары хотя бы раз в неделю, в четыре раза чаще страдают от снижения когнитивных функций в следующие 10 лет.

Вдобавок к этому, у пожилых участников исследования, которым часто снились тревожные сны, деменция развивалась в два раза чаще.

В заключение своего исследования ученые напомнили о том, что нейродегенеративные состояния вроде болезни Паркинсона и Альцгеймера, как правило, начинаются за много лет до постановки диагноза. По мнению экспертов, ночные кошмары могут быть первыми предвестниками серьезных болезней в пожилом возрасте.

Болезни и лекарства,
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