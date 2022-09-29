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3 часа назад

Врач Агапкин назвал неочевидный признак проблем с сердцем

Мария Иглина

Врач и телеведущий Сергей Агапкин заявил, что о сердечных заболеваниях может свидетельствовать посинение ногтей. Подробностями эксперт поделился в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Назван неочевидный признак проблем с сердцем
Фото: unsplash.comunsplash.com

Гостья студии программы в беседе с медиком предположила, что посинение ногтей может быть признаком заболеваний сердца, и Агапкин с этим согласился.

"Это действительно так. При сердечной недостаточности цианоз ногтевых пластин действительно может быть симптомом", — заявил эксперт.

Ранее "Рамблер" писал о том, что происходит с человеком после пересадки сердца.

Новости,Сергей Агапкин,
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