Назван неочевидный признак проблем с сердцем

Врач и телеведущий Сергей Агапкин заявил, что о сердечных заболеваниях может свидетельствовать посинение ногтей. Подробностями эксперт поделился в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

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Гостья студии программы в беседе с медиком предположила, что посинение ногтей может быть признаком заболеваний сердца, и Агапкин с этим согласился.

"Это действительно так. При сердечной недостаточности цианоз ногтевых пластин действительно может быть симптомом", — заявил эксперт.

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