Стоматолог рассказала, как унять зубную боль в домашних условиях

Весь мир не мил, когда настигает зубная боль. О том, как быстро с ней справиться в домашних условиях, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-стоматолог, основатель клиники Smile Studio Луиза Автандилян.

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Специалист советует первым делом принять обезболивающие препараты. При этом лучше отдать предпочтение проверенному медикаменту во избежании аллергической реакции, подчеркнула эксперт. Другими действенными способоми избавиться от болевых ощущений в полости рта, по ее словам, являются стоматологический гель, обычно применяемый при прорезывании зубов у детей, или холодный компресс.

«Для снятия болевого синдрома и уменьшения отечности можно прикладывать к щеке со стороны проблемной области холодный компресс или лед на 10-15 минут. Данный способ лучше всего применять при травмах зуба, а вот при повышенной чувствительности зубной эмали от него стоит отказаться, чтобы не усугубить ситуацию», — объяснила стоматолог.

По словам Автандилян, снять боль также помогает полоскание теплым солевым раствором в течение 30 секунд. Оно снимает местное воспаление и дезинфицирует ротовую полость, уточнила она.

«Отвары и настои трав — мяты, шалфея, мелиссы, коры дуба, ромашки и календулы — также могут притупить боль и замедлить размножение патогенных бактерий», — подчеркнула врач.

При этом специалист напоминает, что игнорировать зубную боль и тянуть с походом к врачу опасно. Это чревато инфицированием зубного нерва, воспалением и нагноением, резюмировала эксперт.

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