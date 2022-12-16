Стоматолог рассказала, как унять зубную боль в домашних условиях

Весь мир не мил, когда настигает зубная боль. О том, как быстро с ней справиться в домашних условиях, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-стоматолог, основатель клиники Smile Studio Луиза Автандилян.
Специалист советует первым делом принять обезболивающие препараты. При этом лучше отдать предпочтение проверенному медикаменту во избежании аллергической реакции, подчеркнула эксперт. Другими действенными способоми избавиться от болевых ощущений в полости рта, по ее словам, являются стоматологический гель, обычно применяемый при прорезывании зубов у детей, или холодный компресс.
«Для снятия болевого синдрома и уменьшения отечности можно прикладывать к щеке со стороны проблемной области холодный компресс или лед на 10-15 минут. Данный способ лучше всего применять при травмах зуба, а вот при повышенной чувствительности зубной эмали от него стоит отказаться, чтобы не усугубить ситуацию», — объяснила стоматолог.
По словам Автандилян, снять боль также помогает полоскание теплым солевым раствором в течение 30 секунд. Оно снимает местное воспаление и дезинфицирует ротовую полость, уточнила она.
«Отвары и настои трав — мяты, шалфея, мелиссы, коры дуба, ромашки и календулы — также могут притупить боль и замедлить размножение патогенных бактерий», — подчеркнула врач.
При этом специалист напоминает, что игнорировать зубную боль и тянуть с походом к врачу опасно. Это чревато инфицированием зубного нерва, воспалением и нагноением, резюмировала эксперт.
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