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1 час назад

Почему образуется зубной камень и как его убрать

Мира Маркина
Вячеслав Минкоэксперт

Зубной камень - проблема, с которой обращаются к стоматологу большинство людей. Что это такое, почему он появляется и можно ли от него избавиться в домашних условиях? Спросили врача-стоматолога, хирурга Вячеслава Минко.

Почему образуется зубной камень и как его убрать
Фото: unsplash.comunsplash.com

На поверхности зубов скапливаются бактерии. Сначала они образуют пленку, налет, но, если человек недостаточно хорошо очищает зубы щеткой или нитью, со временем он затвердевает и превращается в так называемый "камень". Это идеальная среда для размножения бактерий, поэтому, если вовремя не убрать зубной камень, это чревато развитием кариеса и воспаления десен.

Зубной камень образуется за счет того, что начинает минерализоваться зубная бляшка. В домашних условиях справиться с этим поможет только тщательная гигиена. Это правильная техника чистки зубов, ежедневная. Все зависит от того, насколько быстро собирается налет. Чаще всего он образуется на нижних зубах сзади и на верхних шестерках и семерках, потому что туда выходят протоки слюнных желёз.
Вячеслав Минко
Вячеслав МинкоГлавный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Тщательная чистка зубов может помочь только в качестве профилактики зубного камня. Если он уже образовался, справиться с проблемой самостоятельно уже не получится. Как правило, различные наборы и насадки для домашнего использования не только бесполезны, но и могут причинить вред. Чтобы сделать это безопасно, необходимо иметь соответствующий опыт и образование. Стоматологи предупреждают, что ни в коем случае нельзя использовать острые подручные предметы для удаления зубного камня: можно серьезно повредить полость рта. Народные методы, клубника, уксус, кунжут, также неэффективны в борьбе с проблемой. Зубной камень удаляется стоматологом или гигиенистом при помощи ультразвукового оборудования или ручных инструментов для чистки.

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