Как склонность к прокрастинации ухудшает здоровье

Не так давно шведские ученые провели исследование и выяснили, как прокрастинация влияет на здоровье. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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В работе экспертов приняли участие 3 525 студентов-добровольцев, которые заполняли опросники и проверяли здоровье каждые три месяца на протяжении года. Чтобы выяснить, как связаны прокрастинация и проблемы со здоровьем, студентов с большей склонностью к прокрастинации сравнили с теми, для кого она была несвойственна.

Проанализировав полученные данные, эксперты установили, что более высокий уровень прокрастинации чреват повышенным риском депрессии, тревожности и стресса.

Кроме того, студенты с более высоким уровнем прокрастинации сообщали о сильной боли в плечах и руках, низком качестве сна, более сильном одиночестве и более выраженных финансовых проблемах. Ученые отметили, что эти показатели сохранялись даже после того, как они начали принимать во внимание другие факторы: возраст, пол, уровень образования родителей, а также предыдущие физические и психические диагнозы.

Эксперты также установили, что прокрастинации больше поддавались студенты технических факультетов, одинокие люди и те, кто родился за пределами Европы.

В завершение работы ученые отметили, что с прокрастинацией можно бороться. В частности, положительное влияние оказывает когнитивно-поведенческая терапия. В рамках данной терапии пациентов учат делить масштабные задачи на небольшие краткосрочные, меньше отвлекаться и фокусироваться на задаче даже в плохом настроении.