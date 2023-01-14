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1 час назад

Ученые изобрели тест для оценки продолжительности жизни: понадобится пять минут

Мира Маркина

Выявить потенциального долгожителя можно с помощью простого трюка. Он подробно описан бразильскими учеными в работе, опубликованной на портале PubMed.

Изобретен тест оценки продолжительности жизни: понадобится 5 минут
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Чтобы понять, как долго ваше тело прослужит вам, авторы работы предлагают опуститься на пол – на корточки – без рук и опоры. Пятки должны быть прижаты к полу. В этом положении нужно посидеть от 10 до 15 секунд. Затем необходимо подняться на ноги. Главное делать это также без опоры на другие предметы и свои руки.

"Тест" можно усложнить. Например, садясь не на корточки, а на скрещенные ноги.

Считается, что если оба варианта теста вам даются легко, то координация и состояние опорно-двигательного аппарата в порядке. Ученые убеждены: у таких людей риск смерти ниже в пять-шесть раз.

Тест, который поможет узнать, сколько лет вашему мозгу

Получился только облегченный тест? Такой результат тоже признан хорошим. Также авторы исследования делают скидку на отсутствие сноровки, которая не позволяет сесть и встать, скрестив ноги.

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