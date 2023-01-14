Изобретен тест оценки продолжительности жизни: понадобится 5 минут

Выявить потенциального долгожителя можно с помощью простого трюка. Он подробно описан бразильскими учеными в работе, опубликованной на портале PubMed.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Чтобы понять, как долго ваше тело прослужит вам, авторы работы предлагают опуститься на пол – на корточки – без рук и опоры. Пятки должны быть прижаты к полу. В этом положении нужно посидеть от 10 до 15 секунд. Затем необходимо подняться на ноги. Главное делать это также без опоры на другие предметы и свои руки.

"Тест" можно усложнить. Например, садясь не на корточки, а на скрещенные ноги.

Считается, что если оба варианта теста вам даются легко, то координация и состояние опорно-двигательного аппарата в порядке. Ученые убеждены: у таких людей риск смерти ниже в пять-шесть раз.

Получился только облегченный тест? Такой результат тоже признан хорошим. Также авторы исследования делают скидку на отсутствие сноровки, которая не позволяет сесть и встать, скрестив ноги.

Ранее мы рассказывали, как меняется самочувствие при подъеме внутричерепного давления.