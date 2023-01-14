Перечислены признаки изменения внутричерепного давления

Контролировать артериальное давление в домашних условиях можно с помощью тонометра. Но иногда причиной плохого самочувствия может быть давление внутричерепное. Какими симптомами сопровождаются его скачки, изданию "Доктор Питер" рассказал невролог ФКНЦ ФМБА Александр Кохендерфер.

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При пониженном внутричерепном давлении главный симптом – то головная боль, когда тело находится в вертикальном положении. Нередко она сопровождается рвотой, головокружением, тошнотой, состоянием предобморока, гиперчувствительностью слуха, болью в груди и даже эмоциональной нестабильностью.

Если внутричерепное давление повышено, то человек чувствует слабость в ногах, иногда тошноту. Также у него наблюдаются боль головная и в области глаз, временное ухудшение зрения, нарушение мочеиспускания. Это состояние более опасно и в некоторых случаях угрожает жизни.

При этом измерить внутричерепное давление дома не представляется возможным, подчеркивает эксперт.

"Один из способов измерения ВЧД — неинвазивный (офтальмоскопия глазного дна, зрительные вызванные потенциалы, отоакустическое исследование, транскраниальная допплерография, МРТ- диагностика), но обычно он дает достаточно косвенные признаки", – объясняет невролог.

Самым точным методом собеседник издания называет спинномозговую пункцию.