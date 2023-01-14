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1 час назад

Невролог Кохендерфер перечислил признаки изменения внутричерепного давления

Мира Маркина

Контролировать артериальное давление в домашних условиях можно с помощью тонометра. Но иногда причиной плохого самочувствия может быть давление внутричерепное. Какими симптомами сопровождаются его скачки, изданию "Доктор Питер" рассказал невролог ФКНЦ ФМБА Александр Кохендерфер.

Перечислены признаки изменения внутричерепного давления
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

При пониженном внутричерепном давлении главный симптом – то головная боль, когда тело находится в вертикальном положении. Нередко она сопровождается рвотой, головокружением, тошнотой, состоянием предобморока, гиперчувствительностью слуха, болью в груди и даже эмоциональной нестабильностью.

Если внутричерепное давление повышено, то человек чувствует слабость в ногах, иногда тошноту. Также у него наблюдаются боль головная и в области глаз, временное ухудшение зрения, нарушение мочеиспускания. Это состояние более опасно и в некоторых случаях угрожает жизни.

Какой тип характера провоцирует повышенное давление

При этом измерить внутричерепное давление дома не представляется возможным, подчеркивает эксперт.

"Один из способов измерения ВЧД — неинвазивный (офтальмоскопия глазного дна, зрительные вызванные потенциалы, отоакустическое исследование, транскраниальная допплерография, МРТ- диагностика), но обычно он дает достаточно косвенные признаки", – объясняет невролог.

Самым точным методом собеседник издания называет спинномозговую пункцию.

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