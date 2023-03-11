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2 часа назад

Respiratory Care: Создано устройство для облегчения одышки пациентов с ХОБЛ

Мира Маркина

Хроническая обструктивная болезнь легких сильно влияет на жизнь пациента. Калифорнийские ученые-пульмонологи создали гаджет, который на 72% облегчает течение одного из распространенных последствий заболевания. Соответствующая новость появилась на портале журнала Respiratory Care.

Создано устройство для облегчения одышки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При ХОБЛ дыхательные пути у пациентов сужаются. Возникает одышка и гипоксия, в особенности, когда человек физически активен. Ухудшение самочувствия подталкивает пациента к избеганию нагрузок и изоляции.

Хроническая обструктивная болезнь легких: что нужно знать

Чтобы избежать прогрессирования болезни, было создано устройство в виде свистка – PEP Buddy – которое носится на шее. Его можно использовать как во время активных физических нагрузок, так и в повседневной жизни. Девайс облегчает процесс дыхания, делая выдох более длительным.

В ходе клинических испытаний выяснилось, что у 72% людей, протестировавших устройство, одышка уменьшилась, а у 36% – не возникала гипоксия во время нагрузок.

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