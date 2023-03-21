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32 минуты назад

Установлена связь между протезированием зубов и риском снижения когнитивных функций

Катерина Саломе

Своевременное протезирование зубов способствует сокращению риска снижения когнитивных функция. Об этом заявили ученые из Бостонского университета на ежегодном собрании и выставке AADOCR и CADR, пересказ которого приводит издание Medical Xpress.

Как связаны протезирование зубов и риск снижения когнитивных функций
Фото: UnsplashUnsplash

В ходе исследования специалисты изучили данные 577 мужчин в среднем возрасте около 68 лет. Они фиксировали состояние их зубов и разновидность имплантатов на протяжении каждых трех лет в период с 1969 по 2001 год. Также эксперты анализировали эффективность жевательного процесса и давали респондентам специальные тесты на определение уровня когнитивных способностей.

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В результате за время исследования не потеряли зубы только 29 процентов участников. 34 процента их потеряли, однако позднее восстановили. Отсутствующие зубы заменили съемными протезами 25 процентов, а 13 — несъемными.

Таким образом корреляция с повышенной вероятностью ухудшения когнитивных функций была зафиксирована у несъемных имплантатов. А съемные показали взаимосвязь с более высоким риском.

Ранее мы писали о том, кому требуется лечение зубов под общим наркозом.

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