5 ошибок при чистке зубов, которые допускает большинство

Чистка зубов для многих кажется совершенно обычным делом, с которым под силу справиться большинство взрослых людей. Однако это, к сожалению, совсем не так.

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Многие взрослые чистят зубы не совсем правильно или совсем неправильно, что приводит к развитию кариеса и других проблем со здоровьем. Какие ошибке чаще всего мы допускаем? "Рамблеру" рассказал стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России Андрей Жук.

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Сегодня уже не секрет, что правильная чистка зубов – залог того, что зубы дольше будут здоровыми и крепкими. Во время чистки мы с помощью щетки и некоторых других устройств убираем с поверхности зубной налет, состоящий в основном из крошечных кусочков пищи. Эти фрагменты еды, остающиеся на зубах, привлекают бактерий – зубной налет служит им пищей. Микроорганизмы поглощают зубной налет, выделяя кислоту. Концентрация кислоты в ротовой полости увеличивается, кальций из зубов вымывается, зубы становятся менее прочными и более подверженными разрушениям. Чем лучше человек убирает налет с поверхности зубов, тем ниже для него риск развития кариеса и воспалительных заболеваний десен.



Убрать налет с зубов можно, если чистить зубы качественно. Но опыт показывает, что все вкладывают в это понятие что-то свое, совершая то одни, то другие ошибки в этом не таком уж сложном процессе. Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Редкая чистка зубов

Правильный «график» чистки зубов – дважды в день: утром после завтрака и вечером перед сном. При необходимости можно почистить зубы еще и в середине дня, но это необязательно.

Пропускать утреннюю и вечернюю чистки не следует. Если этим правилом пренебрегать регулярно, это очень быстро скажется на здоровье зубов. Отказ от чистки после завтрака приведет к тому, что липкий налет, появившийся после принятия пищи (нередко мы завтракаем чем-то сладким или пьем чай с сахаром), останется на зубах и станет «приманкой» для бактерий.



Чистка перед сном тоже нужна для того, чтобы как можно лучше убрать зубной налет. В противном случае бактерии будут активно питаться им всю ночь, а их количество будет расти – в течение ночи рот не открывается и в ротовой полости создается благоприятная для размножения микроорганизмов. Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Отказ от ирригатора и зубной нити

По словам медика, лучше почистить зубы щеткой, чем не почистить их совсем. Но если делать это правильно, то нужно дополнительно использовать зубную нить и ирригатор. Они нужны для того, чтобы чистка была качественной.

Сперва нужно воспользоваться ирригатором: этот прибор позволяет очистить участки зубов возле десен, подавая струю воды под давлением. Следующий этап – чистка щеткой. Финальный аккорд – зубная нить, необходимая для прочистки каждого межзубного промежутка.

Неправильно выбранная продолжительность чистки

Популярна рекомендация, гласящая, что регламент чистки – 3 минуты. Многие врачи утверждают, что только за это время можно очистить зубы качественно. Но в действительности каждому нужна своя продолжительность чистки. Исследования показывают, что некоторые люди вполне способны убрать весь налет за 30-60 секунд, другим же даже 3 минут не хватает, а нужно 5 или даже 10.

Узнать свой «норматив» можно, проверяя качество собственной чистки с помощью специальных таблеток, окрашивающих зубной налет в яркий цвет. Как рассказал врач-стоматолог Андрей Жук, они продаются в большинстве аптек. Использовать их очень просто: нужно разжевать таблетку после чистки. Если налет остался, то на зубах появятся цветные пятна.

Можно постепенно совершенствоваться в чистке зубов, тратя на это все меньше времени, при этом не теряя в качестве.

Длительное использование щетки

Даже если вы выбрали дорогую щетку, она не сможет работать бесконечно долго. Ее нужно заменить через месяц, самое долгое – через три месяца. В противном случае она утратит свои очищающие способности, станет бесполезной, а поврежденные щетинки даже могут начать повреждать зубную эмаль.

При выборе щетки нужно обращать внимание на жесткость щетинок: лучше выбрать средний уровень как наиболее безопасный и в то же время эффективный для устранения налета. Согласно последним стоматологическим рекомендациям, стоит чередовать разные щетки: месяц пользоваться мягкой, а потом месяц – щеткой средней жесткости. Так воздействие на зубы будет бережным, а чистка – качественной.

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