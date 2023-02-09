Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
2 часа назад

Стоматолог Лахай прокомментировал популярные мифы о здоровье зубов

Мира Маркина

Пациенты стоматологических клиник нередко удивляют специалистов заблуждениями о причинах заболеваний зубов и полости рта. Развеять несколько таких убеждений решил стоматолог «Европейского медицинского центра» Яким Лахай в беседе с «Газетой.Ru».

Стоматолог отметил, что часто родители убеждены: молочные зубы не нужно лечить, так как их со временем заменят коренные. Но этот миф опасен. Невылеченные зубы могут быть причиной инфекционных заболеваний, вызванных стрептококками и стафилококками.

«Если не лечить их (молочные зубы – прим. ред.), то есть вероятность рано их потерять, что приведет к замещению места для постоянного зуба соседними молочными, которые начнут наклоняться в сторону отсутствующего зуба», — подчеркнул стоматолог.

Названы симптомы, с которыми нужно бежать к стоматологу

Также врач напомнил, что кариес появляется не только у тех, кто ест много сладостей. Резистентность и плотность эмали наследуется генетически и зависит от используемой зубной пасты. Она и влияет на скорость распространения кариеса. Тем не менее эксперт рекомендовал отказаться от желейных конфет и ирисок, так как они липнут к зубам (что как раз провоцирует появление микробов). А еще – контролировать, как хорошо дети чистят зубы.

Яким Лахай опроверг миф о том, что корня и нервов нет у молочных зубов. Немногие знают, но корень к моменту их смены рассасывается, поэтому выпадает лишь коронка. Также эксперт напомнил, что отсутствие нерва у коренного зуба приводит к утрате белизны эмали. Такие зубы рекомендовано закрывать коронками. В противном случае со временем их придется удалить.

Ранее мы рассказывали, почему повышенная чувствительность к внешним раздражителям должна насторожить.

Новости,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители