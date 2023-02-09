Пациенты стоматологических клиник нередко удивляют специалистов заблуждениями о причинах заболеваний зубов и полости рта. Развеять несколько таких убеждений решил стоматолог «Европейского медицинского центра» Яким Лахай в беседе с «Газетой.Ru».

Стоматолог отметил, что часто родители убеждены: молочные зубы не нужно лечить, так как их со временем заменят коренные. Но этот миф опасен. Невылеченные зубы могут быть причиной инфекционных заболеваний, вызванных стрептококками и стафилококками.

«Если не лечить их (молочные зубы – прим. ред.), то есть вероятность рано их потерять, что приведет к замещению места для постоянного зуба соседними молочными, которые начнут наклоняться в сторону отсутствующего зуба», — подчеркнул стоматолог.

Также врач напомнил, что кариес появляется не только у тех, кто ест много сладостей. Резистентность и плотность эмали наследуется генетически и зависит от используемой зубной пасты. Она и влияет на скорость распространения кариеса. Тем не менее эксперт рекомендовал отказаться от желейных конфет и ирисок, так как они липнут к зубам (что как раз провоцирует появление микробов). А еще – контролировать, как хорошо дети чистят зубы.

Яким Лахай опроверг миф о том, что корня и нервов нет у молочных зубов. Немногие знают, но корень к моменту их смены рассасывается, поэтому выпадает лишь коронка. Также эксперт напомнил, что отсутствие нерва у коренного зуба приводит к утрате белизны эмали. Такие зубы рекомендовано закрывать коронками. В противном случае со временем их придется удалить.

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