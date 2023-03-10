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1 час назад

Стоматолог-ортопед Карнеев объяснил, когда нельзя ставить виниры

Мира Маркина

Ставить виниры не стоит людям с неправильным прикусом и кариесом. Когда сопутствующие заболевания и дефекты будут устранены, к идее можно вернуться. Об этом стоматолог-ортопед Андрей Карнеев рассказал "Газете.ру".

Стоматолог-ортопед объяснил, когда нельзя ставить виниры
Фото: PxherePxhere

По словам доктора, небольшая кривизна зубов не помешает установить виниры, но серьезные дефекты прикуса и нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав — противопоказание. При таких особенностях виниры будут отваливаться и крошиться.

Аналогичная ситуация возникнет и при бруксизме — заболевании, когда человек скрежещет зубами во сне. В этом случае, как и при дефектах прикуса, сначала стоит обратиться к ортодонту.

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Кроме того, отмечает Карнеев, виниры не ставят, если у человека есть кариес или прогрессируют такие заболевания как пульпит и периодонтит. Конструкция может спровоцировать размножение бактерий, в результате чего зубы будут разрушаться. Точно так же виниры ускорят развитие заболевания при гингивите и пародонтите, поэтому, если человеку поставили один из перечисленных диагнозов, перед микропротезированием стоит обратиться ко врачу.

Ранее "Рамблер" рассказывал, из-за чего появляется и как лечится стоматит.

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