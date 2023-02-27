Стоматит: причины появления и способы лечения

Стоматит – весьма неприятное заболевание полости рта, которое сопровождается довольно сильными болевыми ощущениями и зачастую не позволяет нормально питаться, если появились язвы.

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Этот воспалительный процесс слизистой оболочки может проявляться на губах, небе, деснах, языке или щеках. Может обойтись просто легким покраснением, а может – в виде сразу большого количества язв.

"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, почему стоматит возникает и как его лечить.

Как правило, слизистая полости рта хорошо защищена, однако все равно есть факторы, которые способствуют возникновению стоматита.

К ним относятся бактериальные и грибковые инфекции, которые становятся активными, когда не соблюдается гигиена полости рта, когда есть травмы слизистой полости рта или актуальны какие-либо проблемы со стороны ЖКТ.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Лечение стоматита, как правило, комплексное. Здесь важно не только проводить терапию с использованием антисептиков, но и обязательно укреплять иммунитет.

Если стоматит вызывается вирусами, надо проводить противовирусную терапию, если грибком — противогрибковую с помощью антимикотиков. Самое главное — найти причину возникновения стоматита. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог