Стоматит: причины появления и способы лечения

Стоматит – весьма неприятное заболевание полости рта, которое сопровождается довольно сильными болевыми ощущениями и зачастую не позволяет нормально питаться, если появились язвы.
Этот воспалительный процесс слизистой оболочки может проявляться на губах, небе, деснах, языке или щеках. Может обойтись просто легким покраснением, а может – в виде сразу большого количества язв.
"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, почему стоматит возникает и как его лечить.
Как правило, слизистая полости рта хорошо защищена, однако все равно есть факторы, которые способствуют возникновению стоматита.
Лечение стоматита, как правило, комплексное. Здесь важно не только проводить терапию с использованием антисептиков, но и обязательно укреплять иммунитет.
Первоначально с это проблемой стоит обратиться к врачу-стоматологу, а дальше уже вместе с ним искать первопричины возникновения воспаления. Для этого может понадобится ряд анализов или консультация другого узкого специалиста.