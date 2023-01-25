Почему появляется неприятный запах изо рта

Конечно, нельзя исключать из списка причин и состояние полости рта. Чаще всего эта проблема связана с нарушением правил индивидуальной гигиены полости рта.



Важно понимать, что кариес – хронический процесс, который развивается очень медленно. В среднем на развитие кариеса уходит от 6 месяцев до 1 года в зависимости от устойчивости эмали к развитию кариозного процесса.



А вот, кто немедленно реагирует на плохую гигиену полости рта – так это десны. Они воспаляются в течение недели. Если не решить проблему с гигиеной своевременно, то воспаление будет прогрессировать, будет размножаться патогенная микрофлора полости рта, может развиться гноетечение, что и спровоцирует появление неприятного запаха.



Основная причина развития неприятного запаха изо рта - это не состояние зубов, а именно состояние десен. На это нужно обращать внимание, причем, чтобы понять это, даже не надо обращаться к врачу-стоматологу. Например, кровоточивость десен – явный признак воспалительного процесса.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike