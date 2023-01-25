Почему появляется неприятный запах изо рта

Существует одно очень важное заблуждение. Многие считают, что основная причина запаха изо рта – проблемы с зубами. И стоматолог – первый специалист, к которому идут с этой проблемой. Однако в большинстве случаев плохой запах никакого отношения к состоянию зубов не имеет.
Мы знаем, что самое распространенное заболевание полости рта – это кариес. Это патологический процесс разрушения твердых тканей зуба из-за активной жизнедеятельности микроорганизмов в полости рта. Нет какой-то конкретной бактерии, которая ведет к развитию кариеса, его появление провоцируют все те микроорганизмы, которые есть у нас во рту.
И хотя эти микроорганизмы присутствуют у всех людей, неприятный запах возникает далеко не у всех. Сам по себе кариозный процесс фактически не сопровождается запахом, а потому говорить, что кариес, которым страдает более 90% населения планеты, ведет и к появлению неприятного запаха изо рта, некорректно.
Андрей ЖукВрач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike
По словам врача, важно понимать, что все же не стоматолог является первичным звеном, к которому необходимо обращаться при наличии неприятного запаха изо рта.
Причины неприятного запаха
Есть две основные причины появления неприятного запаха изо рта.
Первая – заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых пища некачественно переваривается. Свой вклад вносит и бактерия Helicobacter pilori, которая живет в желудке, провоцирует серьезные заболевания пищеварительной системы и вызывает неприятный запах изо рта. В списке специалистов, к которым нужно обратиться, если ваше дыхание стало не очень свежим, гастроэнтеролог стоит на первом месте.
Вторая частая причина – это заболевание миндалин, хронический тонзиллит. Небные миндалины первыми встречают поступающую извне инфекцию и там нередко происходят воспалительные явления. Хроническое воспаление в миндалинах ведёт к разрушению тканей, а появление продуктов распада часто сопровождается скоплением гнойного содержимого, что и приводит к возникновению неприятного запаха. Соответственно, специалист номер два, к которому нужно обратиться – это отоларинголог, ЛОР-врач.
Когда все же идти к стоматологу?
Конечно, нельзя исключать из списка причин и состояние полости рта. Чаще всего эта проблема связана с нарушением правил индивидуальной гигиены полости рта.
Важно понимать, что кариес – хронический процесс, который развивается очень медленно. В среднем на развитие кариеса уходит от 6 месяцев до 1 года в зависимости от устойчивости эмали к развитию кариозного процесса.
А вот, кто немедленно реагирует на плохую гигиену полости рта – так это десны. Они воспаляются в течение недели. Если не решить проблему с гигиеной своевременно, то воспаление будет прогрессировать, будет размножаться патогенная микрофлора полости рта, может развиться гноетечение, что и спровоцирует появление неприятного запаха.
Основная причина развития неприятного запаха изо рта - это не состояние зубов, а именно состояние десен. На это нужно обращать внимание, причем, чтобы понять это, даже не надо обращаться к врачу-стоматологу. Например, кровоточивость десен – явный признак воспалительного процесса.
Андрей ЖукВрач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike
Ополаскиватели, жвачки или леденцы: стоит ли их использовать
Многие пытаются компенсировать неприятные запахи, используя различные дезодорирующие средства. Самые популярные – жевательная резинка, чаще всего мятная, а ополаскиватель для полости рта.
Однако, по словам врача-стоматолога, эти средства не только бесполезны, но еще и дополнительно стимулируют неприятный запах изо рта. Происходит это из-за того, что жевание жвачки при воспаленных деснах может усилить кровоточивость и выделение гноя, из-за чего запах может только усилиться.
Применение ополаскивателя тоже небезобидно: сама по себе консистенция ополаскивателя содержит липкую основу, из-за которой на поверхности зубов образуется липкая пленка, привлекающая микробов. Продукты их жизнедеятельности, которые бактерии выделяют в ходе своего обмена веществ, также усиливают неприятный запах, объяснил стоматолог Андрей Жук.
Что будет, если игнорировать проблему?
Игнорируя такую проблему как неприятный запах изо рта, мы по сути игнорируем симптомы серьезных заболеваний – гастрита, хронического тонзиллита, пародонтита.
Гастрит – это воспаление слизистой желудка, которая может в дальнейшем привести к язве желудка. Прогрессирование тонзиллита может вызвать поражение голосовых связок и дальнейшую потерю голоса.
Если не обращать внимание на состояние десен, то это приведет к пародонтиту, разрушению костной ткани вокруг корней зубов, расшатыванию и выпадению зубов.
Андрей ЖукВрач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike
Самое важное – соблюдение норм индивидуальной гигиены полости рта. Не забывайте, что зубы необходимо чистить дважды в день: утром после завтрака и вечером перед сном. Используйте во время чистки специальные средства гигиены:
это ирригатор, с которого нужно начинать чистку зубов. Он помогает удалять крупные остатки пищи из полости рта и массирует дёсны, снижая в них воспаление и риски его развития;
щетка для очищения всей поверхности зубов;
зубная нить для качественного очищения и полировки межзубных поверхностей.
Эти простые манипуляции, которые можно выполнить всего в в течение трех минут, позволят исключить развитие воспаления десен в полости рта и станут отличной профилактикой неприятного запаха.
Кроме того, важно помнить, что неприятный запах – это симптом серьезных проблем со здоровьем, в частности нарушений в работе желудочно-кишечного тракта и лор-органов. Не забывайте обращаться к этим специалистам для консультации.
Андрей ЖукВрач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike