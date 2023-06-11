Зачем взрослым людям просто необходимо удалять зубы мудрости

Природа мудра, и она не создает чего-то лишнего и ненужного. Правда, из этого правила есть исключение – зубы мудрости. Если они прорезались, стоматологи рекомендуют их удалить. Причем, как можно раньше. Зачем это делать и почему зубы мудрости современному человеку не нужны, "Рамблеру" рассказал Вячеслав Минко, стоматолог-ортопед, гнатолог, владелец "Клиники Dr.Minko".

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Зубы мудрости сегодня действительно являются проблемой, которую необходимо устранить. Дело даже не в том, что сами по себе эти зубы уже не несут функциональную нагрузку, а в том, что они создают проблемы и мешают другим зубам.

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В прошлом челюсть человека была больше, и все зубы имели возможность встать в ровный ряд. Но в процессе эволюции строение тела человека изменилось, да и нагрузка на челюсть уже совершенно другая. Поэтому зубы мудрости (врачи их называют "восьмерки", так как они занимают восьмое место в зубном ряду) при прорезывании как бы вынуждены "отстаивать" свое место, "толкать" другие зубы. Именно поэтому процесс прорезывания зубов мудрости часто болезненный.

Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Если не удалить зубы мудрости, они могут спровоцировать смещение зубного ряда и изменение прикуса. Соответственно, в дальнейшем это повлечет нарушения процесса жевания и проблемы с перевариванием пищи. Здоровые зубы под воздействием зубов мудрости двигаются и более плотно прилегают друг к другу – из-за этого они начинают стираться, на них быстрее образуется зубной камень и дальше зубы становятся менее защищенными перед инфекциями. За изменением зубного ряда и дальнейшим изменением прикуса может последовать изменение черт лица.

Важный вопрос – когда нужно обратиться к стоматологу за удалением "восьмерок". Самому пациенту ответить на этот вопрос сложно, но если он постоянно посещает стоматолога, то врач обязательно увидит зубы мудрости уже в начальной стадии формирования. И подскажет оптимальные сроки для их удаления. И лучше не затягивать с удалением, потому что потом это будет сделать сложнее, нежели в начале, когда зубы мягкие и легко поддаются манипуляциям врача.

Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic