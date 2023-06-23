Доктор перечислил симптомы энцефалита

Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук, перечислив симптомы заражения энцефалитом и боррелиозом — заболеваниями, которые переносят клещи. Об этом сообщает "Радио 1".

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Еделев отметил, что симптомы клещевого появляются, как правило, спустя 7-14 дней после укуса. Сначала могут появиться признаки простуды и гриппа: головная боль, тошнота и повышенная температура.

Еще спустя одну или две недели начинает развиваться вторая фаза заболевания. В этом случает появляются неврологические симптомы: судороги, нарушение речи и потеря координации движения.

В случае с боррелиозом на теле человека появляется сыпь и при этом симптоме уже нужно обращаться к врачу. Позднее к нему добавляется усталость, проблемы с памятью и депрессия.