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Иммунолог Болибок перечислил симптомы нового вируса, который передается от клещей

Врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок рассказал о новом вирусе Хасеки, который передается от клещей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он рассказал, что в Европе вирус был обнаружен в районе Словакии и переносить его могут не только клещи, но и летучие мыши, а также птицы. Пока что вирусом заразились всего четыре пациента и у них были симптомы анаплазмы и энцефалит.

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Среди симптомов вируса Хасеки Болибок назвал повышение температуры, слабость, кашель, насморк и боль в горле. Он также добавил, что пока что врачи не разработали действенного и специального метода лечения и используют для противодействия болезни жаропонижающие средства.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, чем могут заразить комары.

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