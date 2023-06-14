$83.64+1.0090.39+1.38

Врач Кондрахин рассказал, какие инфекции переносят комары

Комары в средней полосе страны не являются переносчиками заболеваний, но их могут завезти сами отдыхающие. Об этом "Вечерней Москве" сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, водящиеся в Крыму, Грузии, Абхазии и Южной Африке насекомые могут быть переносчиками большого количества инфекций. При этом самым распространенным заболеванием является малярия.

"В Московской области таких случаев не было зафиксировано. В Москве это все привозное", – уточнил специалист.

В других странах, в свою очередь, надоедливые насекомые переносят такие опасные заболевания, как вирус Зика, лихорадка Западного Нила и Денге, а также желтая лихорадка. Все они характерны для регионов с более теплым климатом, обращает внимание Андрей Кондрахин. Как он объяснил, насекомое встает на крыло при температуре воздуха выше 20°C.

О высоком риске умереть от укуса комара предупредил океанолог

К счастью для москвичей, нам нечего опасаться, – отметил врач.

Вместе с тем он подчеркнул, что в СЗФО страны на сегодняшний день имеются зафиксированные случаи заражения малярией. А ранее упомянутая лихорадка Западного Нила встречается, например, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители