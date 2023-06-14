Комары в средней полосе страны не являются переносчиками заболеваний, но их могут завезти сами отдыхающие. Об этом "Вечерней Москве" сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, водящиеся в Крыму, Грузии, Абхазии и Южной Африке насекомые могут быть переносчиками большого количества инфекций. При этом самым распространенным заболеванием является малярия.

"В Московской области таких случаев не было зафиксировано. В Москве это все привозное", – уточнил специалист.

В других странах, в свою очередь, надоедливые насекомые переносят такие опасные заболевания, как вирус Зика, лихорадка Западного Нила и Денге, а также желтая лихорадка. Все они характерны для регионов с более теплым климатом, обращает внимание Андрей Кондрахин. Как он объяснил, насекомое встает на крыло при температуре воздуха выше 20°C.

К счастью для москвичей, нам нечего опасаться, – отметил врач.