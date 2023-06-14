Женщину 20 лет лечили от шизофрении, но это оказался сбой иммунитета

Американка Эйприл Барелл практически в один день потеряла способность жить самостоятельно, разучилась общаться и "сошла с ума". 20 лет ее лечили от шизофрении безрезультатно, а спустя годы оказалось, что она больна совершенно другой и вовсе не психиатрической болезнью. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

© Unsplash.com

До того, как стать пациенткой, американка Эйприл Баррелл была общительной отличницей в Университете Восточного побережья Мэриленда. Но после травмирующего события, когда ей был 21 год, у Эйприл внезапно развился психоз, и она погрузилась в постоянное состояние зрительных и слуховых галлюцинаций. Девушка больше не могла общаться и элементарно ухаживать за собой.

Видео дня

У Эйприл была диагностирована тяжелая форма шизофрении, часто разрушительного психического заболевания , которым страдает примерно 1 процент населения мира.

Ее семья изо всех сил старалась заботиться о ней, но Эйприл требовала постоянного внимания, и в 2000 году она отправилась в психиатрический центр «Пилигрим» для длительного лечения. Эйприл годами была словно заперта в своем собственном мире психоза, часто рисуя пальцами то, что казалось расчетами, и разговаривая сама с собой о финансовых операциях. Она не узнавала свою семью и не могла ни с кем общаться.

Эйприл прошла множество курсов лечения — нейролептиками, стабилизаторами настроения и электросудорожной терапией — все безрезультатно.

Когда Эйприл только заболела за ней наблюдал медик Сандер Маркс, отмечавший, что ее состояние было одним из самых тяжелых среди больных шизофренией. Спустя годы, Сандер стал директором центра психиатрии и инициировал большое исследование случая Эйприл.

Марксу удалось получить согласие семьи на полное медицинское обследование. Он созвал междисциплинарную команду из более чем 70 экспертов из Колумбии и всего мира — нейропсихиатров, неврологов, нейроиммунологов, ревматологов, специалистов по медицинской этике — чтобы выяснить, что происходит с Эйприл.

Первое убедительное доказательство было в ее анализе крови: он показал, что ее иммунная система вырабатывала большое количество различных типов антител, атакующих ее тело. Сканирование мозга показало, что эти антитела повреждают височные доли ее мозга, области, которые связаны с шизофренией и психозом .

Команда предположила, что эти антитела могли изменить рецепторы, которые связывают глутамат, важный нейротрансмиттер, нарушая то, как нейроны могут посылать сигналы друг другу.

Несмотря на то, что у Эйприл были все клинические признаки шизофрении, команда полагала, что основной причиной была волчанка, сложное аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система переключается на собственное тело, вырабатывая множество антител, которые атакуют кожу, суставы, почки или другие органы. Но симптомы Эйприл не были типичными, и явных внешних признаков болезни не было; волчанка, по-видимому, поражала только ее мозг.

Аутоиммунное заболевание, казалось, было конкретной биологической причиной — и потенциальной целью лечения — нейропсихиатрических проблем, с которыми столкнулась Эйприл.

Диагноз заставил Маркса задуматься о том, сколько других пациентов, таких как Эйприл, были пропущены и списаны со счетов как не поддающиеся лечению.

Как лечили Эйприл спустя 20 лет

Медицинская бригада приступила к борьбе с бушующей иммунной системой Эйприл и начала интенсивную иммунотерапию нейропсихиатрической волчанки. Каждый месяц в течение шести месяцев Эйприл получала короткие, но мощные «импульсы» внутривенных стероидов в течение пяти дней, а также одну дозу циклофосфамида, сильнодействующего иммунодепрессанта, обычно используемого в химиотерапии и заимствованного из области онкологии. Ее также лечили ритуксимабом, препаратом, изначально разработанным для лечения лимфомы.

Режим изнурительный, требующий месячного перерыва между каждым из шести раундов, чтобы иммунная система могла восстановиться. Но Эйприл почти сразу начала показывать признаки улучшения .

В рамках стандартного когнитивного теста, известного как Монреальский когнитивный тест (MoCA), ее попросили нарисовать часы — распространенный способ оценки когнитивных нарушений. Перед лечением она тестировалась на уровне больного деменцией, рисуя неразборчивые каракули.

Но в течение первых двух циклов лечения она могла рисовать полчаса — как будто одна половина ее мозга возвращалась к жизни.

Через месяц после третьего курса лечения часы выглядели почти идеально.

Несмотря на это улучшение, ее психоз остался. В результате некоторые члены команды хотели перевести Эйприл обратно в психиатрический центр «Пилигрим». Маркс был против. Однажды он зашел в палату к Эйприл и увидел совершенно другого человека. Медик почувствовал, что перед ним уже не больная ослабленная женщина — Эйприл будто снова пришла в себя.

В 2020 году Эйприл признали психически дееспособной и выписали из психиатрической больницы, где она прожила почти два десятилетия, и она перешла в реабилитационный центр.

«…она вспомнила дом своего детства в Балтиморе, оценки, которые она получала в школе, была подружкой невесты на свадьбе своего брата — казалось бы, все до тех пор, пока аутоиммунные воспалительные процессы не начали поражать ее мозг».

«Когда она вошла туда, можно было подумать, что это совершенно новый человек. Она знала всех нас, помнила разные вещи из того времени, когда была ребенком», — рассказал брат Эйприл.

Так, на самом деле часть пациентов с диагнозом шизофрения, возможно, годами лечатся от неправильной болезни. Так, ученые, работающие с системой психиатрической помощи штата Нью-Йорк, выявили около 200 пациентов с аутоиммунными заболеваниями, которые могли проявляться в психиатрических симптомах.

«Это забытые души. Мы не просто улучшаем жизнь этих людей, мы возвращаем их из того места, из которого, как я думал, они не смогут вернуться», — отмечал Сандер Маркс.

Другие западные ученые провели аналогичные исследования, обнаружив, что у пациентов с симптомами психических отклонений на самом деле в анамнезе есть аутоиммунные и воспалительные процессы.