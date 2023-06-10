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Дерматолог Филева рассказала о проблемах психики при псориазе

Псориаз, то есть красные утолщенные зудящие бляшки на коже, приносит дискомфорт человеку и вызывают неоднозначную реакцию общества. У людей с таким диагнозом под ударом оказывается психика. Об этом "Доктору Питеру" рассказала дерматолог Александра Филева.

Дерматолог Филева рассказала о проблемах психики при псориазе
© Pxhere

Псориаз — наследственное аутоиммунное заболевание. При этом оно неизлечимо: могут быть обострения и ремиссия, но полностью избавиться от проблем с кожей не получится. В силу своего характера псориаз не заразен. Это значит, что с людьми, которые им болеют, можно свободно контактировать. Главное — не трогать псориатические пятна и не нарушать их целостность, чтобы не навредить человеку.

Из-за неосведомленности о псориазе люди с таким диагнозом нередко сталкиваются с настороженностью окружающих и предрассудками. Около 65% пациентов становятся жертвами дискриминации на работе или учебе. Над ними могут насмехаться или издеваться, появляются проблемы с выстраиванием личных отношений.

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До 7% больных псориазом замечали, что думают о самоубийстве. Необходимо не обращать внимание на особенность таких людей или поддержать их.

Ранее "Рамблер" рассказывал о болезнях, которые отражаются на коже и волосах.

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