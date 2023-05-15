Если кожа слишком жирная, есть стойкие угревые высыпания, а при этом выпадают волосы и легко ломаются ногти, у человека может быть дисбаланс гормонов или другие серьезные заболевания. О болезнях, которые влияют на состояние эпидермиса, "Ленте.ру" рассказала дерматолог Наталья Лукашева.

Лукашева объясняет, что сухость, серый оттенок кожи и постоянное ухудшение ее состояния могут указывать на проблемы щитовидной железы. Если кожа потемнела на задней поверхности шеи, под мышками или в паховых складках, стоит провериться на диабет. Покраснение лица вкупе с сосудистой сеткой может говорить о сбоях в эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системах.

Хронические заболевания почек или печени делают кожу бледной, сухой, утолщенной, шелушащейся. Нередко возникает зуд, и со всеми этими симптомами сочетаются с гиперпигментацией, истончением волос и ногтей.

Если на коже появились множественные серовато-желтые пятна и бляшки, это может быть признаком рака толстой кишки. Кожа желтеет при ряде заболеваний печени.

На коже также всегда отражается нехватка питательных веществ. При недостаточном количестве белка она становится сухой и неэластичной, а волосы начинают выпадать. Причиной последнего симптома также может быть дефицит железа, цинка или меди.

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