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Дерматолог Воронина объяснила, почему кожа не "зеркало" организма

Воспаления кожи не сигнализируют о здоровье внутренних органов. Об этом дерматолог Вера Воронина рассказала "Газете.ру".

Дерматолог объяснила, почему кожа не "зеркало" организма
© Pxhere

По словам врача, отдельные заболевания могут усиливать акне, но это происходит в меньшинстве случаев. Дерматолог подчеркнула, что кожа — отдельный орган с собственными болезнями.

Акне, говорит эксперт, возникает чаще всего из-за того, что сальные железы человека особенно чувствительны к гормонам андрогенами. Реже заболевание говорит о повышенной концентрации андрогенов в крови. Лечить акне стоит начинать с наружными средствами и только в случае неуспеха по назначению врача принимать гормональные контрацептивы, антибиотики или ретиноиды.

Самые эффективные способы борьбы с акне

Ранее Вера Воронина рассказала, какие продукты могут влиять на акне.

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