Дерматолог объяснила, почему кожа не "зеркало" организма

По словам врача, отдельные заболевания могут усиливать акне, но это происходит в меньшинстве случаев. Дерматолог подчеркнула, что кожа — отдельный орган с собственными болезнями.

Акне, говорит эксперт, возникает чаще всего из-за того, что сальные железы человека особенно чувствительны к гормонам андрогенами. Реже заболевание говорит о повышенной концентрации андрогенов в крови. Лечить акне стоит начинать с наружными средствами и только в случае неуспеха по назначению врача принимать гормональные контрацептивы, антибиотики или ретиноиды.