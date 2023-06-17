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Онколог Воробьев назвал симптомы распространения рака кишечника

Врач-онколог Андрей Воробьев в беседе с изданием «МедикФорум» подчеркнул, что онкологическое заболевание может выходить за пределы органа, в котором оно впервые возникло.

Перечислены симптомы распространения рака кишечника
© Unsplash

По словам специалиста, при раке кишечника метастазы чаще всего перемещаются в печень. Раковые клетки может переносить кровь через воротную вену, соединяющую кишечник с печенью.

Лечение рака кишечника, по словам эксперта, заканчивается успешно лишь в 10% случаев. Поэтому следует очень внимательно следить за состоянием здоровья и знать о контрольных признаках заболевания.

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Обращаться за помощью к специалистам незамедлительно Воробьев посоветовал, если вы заметили у себя отсутствие аппетита, потерю веса, постоянную усталость, вас мучают боли в животе, тошнота и рвота, вздутие живота, поднимается температура, а также возникает желтуха.

Ранее ученые нашли новый способ обнаружения рака.

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