Ученые нашли новый способ обнаружения рака

Команда исследователей из Университета Флориды (UF) создала передовой инструмент, использующий технологию CRISPR для диагностики рака.

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Этот инновационный подход потенциально может произвести революцию в обнаружении рака, обеспечивая более точные и эффективные результаты. Используя возможности CRISPR, ученые открыли новые возможности для раннего выявления и целенаправленного лечения различных видов рака. Этот прорыв сулит огромные перспективы для улучшения результатов лечения пациентов.

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Исследователи из Университета Флориды значительно продвинули диагностику рака с помощью нового метода, основанного на CRISPR. Их неинвазивные анализы крови потенциально могут выявлять рак на более ранних стадиях, что сравнимо с широко используемыми анализами RT-qPCR. Этот инновационный подход можно сочетать с портативным устройством для удобного тестирования по месту оказания медицинской помощи, что открывает перспективы для улучшения клинической диагностики и лечения.

Группа ученых опубликовала исследование в журнале Nature Biomedical Engineering, в котором представила инновационный метод диагностики рака. Группа сосредоточилась на обнаружении малых молекул РНК, которые регулируют экспрессию генов, во внеклеточных везикулах в кровотоке.

Эти везикулы, выделяемые клетками, выполняют важные функции в клеточных процессах и заболеваниях. Исследователи считают, что повышенное производство этих везикул и микроРНК опухолевыми клетками потенциально может использоваться в качестве маркеров рака.

Новый метод предлагает повышенную чувствительность и эффективность, превосходя традиционные подходы, такие как RT-qPCR, и прокладывая путь к улучшенной диагностике рака.

Команда разработала упрощенный и эффективный метод под названием «EXTRA-CRISPR» для обнаружения микроРНК при диагностике рака. Этот метод оптимизирует рабочий процесс, объединяя все необходимые реагенты в одной пробирке, устраняя необходимость в нескольких этапах и снижая риск перекрестного загрязнения.

Удивительно, но команда обнаружила, что их метод продемонстрировал сравнимую чувствительность с тестами ПЦР с отличными аналитическими и диагностическими характеристиками. Они также разработали портативное устройство для оказания медицинской помощи на базе смартфона, в котором используется метод EXTRA-CRISPR, обеспечивающий упрощенное и надежное обнаружение рака.

Команда сосредоточилась на раке поджелудочной железы, заболевании с высоким уровнем смертности и ограниченными возможностями раннего выявления. Исследование показало многообещающие результаты, и группа подала заявку на патент, чтобы сделать эту технологию широко доступной.

Этот прорыв сулит огромные перспективы для улучшения результатов лечения пациентов и продвижения в области диагностики рака.