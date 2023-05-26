Рак молочной железы — самое опасное онкологическое заболевание, поскольку его тяжело выявить на ранней стадии. Об этом КТВ-Луч сообщила рентгенолог Антонина Хаустова.

Врач рассказала, как заметила у пациентки симптомы рака молочной железы, а снимки опухоль не показали. В больнице продолжили обследование, и выяснилось, что у женщины проточный рак: ее опухоль развивалась в виде солей кальция, осевших в проточной железе. Рентгеновский снимок сделали снова, но на другом оборудовании. Снимки получились детализированными.

Доктор отмечает, что чаще всего женщинам сохраняют молочную железу и рецидивы бывают редко. Во время операции иссекают новообразование.

Специалист напомнила, что женщинам старше 40 лет стоит делать маммографию минимум раз в два года. Если кто-то из родственников болел раком, лучше обследоваться ежегодно.

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