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1 час назад

Онколог Воробьев назвал два утренних симптома рака

Мария Каткова

Андрей Воробьев, врач-онколог, назвал два симптома рака, которые проявляются по утрам. Об этом сообщает "МедикФорум".

Онколог Воробьев назвал два утренних симптома рака
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, головная боль по утрам может свидетельствовать о наличии опухоли в мозге. Это происходит из-за того, что в органе накапливается спинномозговая жидкость, а новообразование блокирует естественное кровообращение. Он сослался на исследование, которое показало, что в 77% случаев источником боли была опухоль в мозге.

Также о наличии онкологии может свидетельствовать кашель по утрам. Такой симптом появляется из-за того, что из-за опухоли на протяжении ночи может задерживаться слизь. Человек кашляет ночью, а к утру симптом усиливается.

Ранее сообщалось, что нарколог дал рекомендации при отказе от курения.

Новости,Андрей Воробьев,
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