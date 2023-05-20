Онколог Воробьев назвал два утренних симптома рака

Андрей Воробьев, врач-онколог, назвал два симптома рака, которые проявляются по утрам. Об этом сообщает "МедикФорум".

Фото: Unsplash Unsplash

По словам эксперта, головная боль по утрам может свидетельствовать о наличии опухоли в мозге. Это происходит из-за того, что в органе накапливается спинномозговая жидкость, а новообразование блокирует естественное кровообращение. Он сослался на исследование, которое показало, что в 77% случаев источником боли была опухоль в мозге.

Также о наличии онкологии может свидетельствовать кашель по утрам. Такой симптом появляется из-за того, что из-за опухоли на протяжении ночи может задерживаться слизь. Человек кашляет ночью, а к утру симптом усиливается.