Врач рассказал, как предотвратить аппендицит

Для профилактики воспаления аппендикса важно не допускать попадания в пищу косточек и скорлупок. Об этом "РИАМО" сообщил врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

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Помимо этого, следует не переедать, а также включить в свой рацион больше каш, продуктов с высоким содержанием клетчатки и овощей.

Владимир Неронов перечислил симптомы аппендицита. Так, у больного может наблюдаться тупая, постоянная боль в правой нижней части живота с растущей интенсивностью при любых движениях, в том числе во время ходьбы. Кашель, смех и чихание тоже способны спровоцировать резкие болезненные приступы.

При этом аппетит при аппендиците либо снижается, либо совсем утрачивается, предупредил гастроэнтеролог.

"Не рекомендуется затягивать процесс и ждать, пока боль "скрутит" на 100%. Сразу вызывайте скорую помощь! В ожидании специалистов примите горизонтальное положение и разместите на животе пузырь со льдом".