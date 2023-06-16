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Врач Неронов рассказал, как предотвратить аппендицит

Для профилактики воспаления аппендикса важно не допускать попадания в пищу косточек и скорлупок. Об этом "РИАМО" сообщил врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Врач рассказал, как предотвратить аппендицит
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Помимо этого, следует не переедать, а также включить в свой рацион больше каш, продуктов с высоким содержанием клетчатки и овощей.

Владимир Неронов перечислил симптомы аппендицита. Так, у больного может наблюдаться тупая, постоянная боль в правой нижней части живота с растущей интенсивностью при любых движениях, в том числе во время ходьбы. Кашель, смех и чихание тоже способны спровоцировать резкие болезненные приступы.

При этом аппетит при аппендиците либо снижается, либо совсем утрачивается, предупредил гастроэнтеролог.

"Не рекомендуется затягивать процесс и ждать, пока боль "скрутит" на 100%. Сразу вызывайте скорую помощь! В ожидании специалистов примите горизонтальное положение и разместите на животе пузырь со льдом".

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А вот тепло прикладывать к животу ни в коем случае нельзя, так как подогревание может усилить интенсивность воспалительного процесса. Также не рекомендуется выпивать обезболивающее, чтобы врач мог точно диагностировать аппендицит, отметил эксперт.

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