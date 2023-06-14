Врач-хирург, андролог Марк Гадзиян рассказал, какие симптомы сигнализируют о сбое в организме. Об этом медик написал в своем Telegram-канале.

По словам врача, некоторые признаки могут указывать на онкологические заболевания, осложнения после коронавируса и сердечно-сосудистые заболевания, в том числе аневризму аорты. К таким относится утренний кашель "до задыхания".

Также среди опасных симптомов, угрожающих жизни, - мучительные головные боли, постоянная изжога и диарея, перебои в работе сердца и тревожное ощущение в груди.

Врач посоветовал регулярно проходить диспансеризацию, сдавать анализы и проходить обследования: гастро- и колоноскопию. Часто во время подобного чек-апа выявляют критическое ожирение печени, гипертонию в раннем возрасте - 25-30 лет, рак кишечника, легкого или горла, а также деградацию зрения от частого сидения в смартфонах. Как объяснил медик, в большинстве случаев это последствия неправильного образа жизни.

Еще одно опасное состояние - это тромбы, в том числе после перенесенного коронавируса. Поэтому важно сдавать анализы на тромбообразование.