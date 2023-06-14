Невролог Неустроев назвал первый признак болезни Альцгеймера
Невролог Лаврентий Неустроев рассказал, какие симптомы могут указывать на развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщает "ФедералПресс".
По словам медика, с болезнью сталкиваются люди старше 50 лет. Первый характерный для нее симптом - ухудшение памяти на фоне хронического недосыпа. При проблемах со сном возможна предрасположенность к болезни Альцгеймера.
"Вероятны какие-то провалы, усложняющие повседневность, – память становится краткосрочная, тяжело вспомнить имена друзей, знакомых", – сказал невролог.
Врач отметил, что необходимо стараться следить за нормальным режимом дня и психологическим фоном. Чтобы отсрочить заболевание, нужно тренировать память. Например, учить иностранные языки, стихотворения, читать и пересказывать литературу. Это нужно для того, чтобы нервные клетки беспрерывно функционировали.