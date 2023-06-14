$84.32+0.6891.07+0.68

Невролог Неустроев назвал первый признак болезни Альцгеймера

Невролог Лаврентий Неустроев рассказал, какие симптомы могут указывать на развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщает "ФедералПресс".

По словам медика, с болезнью сталкиваются люди старше 50 лет. Первый характерный для нее симптом - ухудшение памяти на фоне хронического недосыпа. При проблемах со сном возможна предрасположенность к болезни Альцгеймера.

"Вероятны какие-то провалы, усложняющие повседневность, – память становится краткосрочная, тяжело вспомнить имена друзей, знакомых", – сказал невролог.

Врач отметил, что необходимо стараться следить за нормальным режимом дня и психологическим фоном. Чтобы отсрочить заболевание, нужно тренировать память. Например, учить иностранные языки, стихотворения, читать и пересказывать литературу. Это нужно для того, чтобы нервные клетки беспрерывно функционировали.

Симптомы инфаркта миокарда и правила первой помощи, которые спасут жизнь

Ранее терапевт рассказала, кому опасно ходить в баню.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители