Невролог Лаврентий Неустроев рассказал, какие симптомы могут указывать на развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщает "ФедералПресс".

По словам медика, с болезнью сталкиваются люди старше 50 лет. Первый характерный для нее симптом - ухудшение памяти на фоне хронического недосыпа. При проблемах со сном возможна предрасположенность к болезни Альцгеймера.

"Вероятны какие-то провалы, усложняющие повседневность, – память становится краткосрочная, тяжело вспомнить имена друзей, знакомых", – сказал невролог.