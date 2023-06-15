Врач назвал анализ для выявления прогноза смерти

Диетолог Бобровский рассказал об анализе риска смертельных заболеваний
Психотерапевт и диетолог Андрей Бобровский рассказал об анализе, который может выявить риск смертельно опасных заболеваний. Об этом сообщает радио Sputnik.
Эксперт посоветовал после 40 лет ежегодно сдавать липидограмму. Этот анализ крови показывает соотношение "плохого" и "хорошего" холестерина в организме, а также с помощью результатов можно узнать риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.
При этом, как отмечает Бобровский, пациент может не замечать изменений в организме. Даже в таком случае он может пострадать от внезапного инсульта или инфаркта. Липидограмма помогает узнать риски заболевания и предотвратить сердечные приступы.
"Многие зарубежные коллеги называют этот коэффициент прогнозом смерти", — добавил эксперт.
Он посоветовал делать этот анализ ежегодно после 40 лет мужчинам и женщинам, если он не показывает отклонений. Если они все-таки есть, то нужно подбирать лечение и по анализу смотреть, насколько оно оказалось эффективным.
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