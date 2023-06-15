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Диетолог Бобровский рассказал об анализе риска смертельных заболеваний

Психотерапевт и диетолог Андрей Бобровский рассказал об анализе, который может выявить риск смертельно опасных заболеваний. Об этом сообщает радио Sputnik.

Врач назвал анализ для выявления прогноза смерти
© unsplash

Эксперт посоветовал после 40 лет ежегодно сдавать липидограмму. Этот анализ крови показывает соотношение "плохого" и "хорошего" холестерина в организме, а также с помощью результатов можно узнать риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

Какая диета поможет снизить холестерин

При этом, как отмечает Бобровский, пациент может не замечать изменений в организме. Даже в таком случае он может пострадать от внезапного инсульта или инфаркта. Липидограмма помогает узнать риски заболевания и предотвратить сердечные приступы.

"Многие зарубежные коллеги называют этот коэффициент прогнозом смерти", — добавил эксперт.

Он посоветовал делать этот анализ ежегодно после 40 лет мужчинам и женщинам, если он не показывает отклонений. Если они все-таки есть, то нужно подбирать лечение и по анализу смотреть, насколько оно оказалось эффективным.

Ранее сообщалось, что врач назвал угрожающий жизни утренний симптом.

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