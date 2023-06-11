Какая диета поможет снизить холестерин

“Плохим” холестерином называют липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Именно из-за них в сосудах формируются бляшки, мешающие притоку крови к органам. Высокий холестерин опасен тем, что у человека из-за него повышается артериальное давление и увеличивается риск инфаркта и инсульта.

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Повышение холестерина особенно опасно для пожилых людей, которые имеют другие проблемы с сосудами. Поэтому если у человека анализы выявили превышение нормы, то в первую очередь стоит пересмотреть питание. О том, какая диета способствует снижению холестерина — в материале “Рамблера”.

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Для снижения холестерина пациентам рекомендуют пить специальные препараты, статины. Однако прежде чем прибегать к медикаментозным методам решения проблемы, можно попробовать пересмотреть свой образ жизни, считают ученые.

Ученые из Копенгагена проанализировали исследования, связанные с холестерином, которые проводились в период с 1982 по 2022 годы. С их помощью они хотели выяснить, какие факторы больше всего помогают снизить уровень ЛПНП.

Отмечается, что большое количество исследований, которые проводили ученые, были направлены на то, как отказ от мяса влияет на уровень холестерина. В итоге исследователи обратили внимание, как вегетарианство влияет на уровень аполипопротеина В (апоВ) — одного из видов холестерина. Как показал анализ исследований, сокращение употребления мяса напрямую влияет на уровень апоВ, он становится меньше.

Автор исследования пояснил, что у людей, которые отказались от мяса, уровень “плохого” холестерина снижается на 10%, а общего — на 7%. Такой же эффект появляется после приема статинов. Еще одним важным фактором он назвал то, что результаты исследования не зависели от возраста, телосложения, места жительства человека.