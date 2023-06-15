Невролог перечислила напитки, которыми нельзя запивать лекарства

Врач-невролог Екатерина Демьяновская назвала напитки, которыми нельзя запивать лекарства. Они могут снизить их эффективность или вызвать побочные эффекты. Об этом сообщает "Российская газета".

© Unsplash

Так эксперт отметила, что лекарства не стоит запивать газированной водой. Дело в том, что она растворяет оболочку раньше, чем это необходимо, поэтому снижает эффективность действия лекарства. Это касается и минеральной воды, и сладкой газировки.

Яблочный и апельсиновый соки могут снизить эффективность лекарств, снижающих давление. Грейпфрутовый сок вреден тем, что заставляет лекарства усваиваться медленнее. Молоко действует наоборот — полезные вещества выходят из организма, не успевая помочь с проблемой.

Дубильные вещества в чае и кофеин могут препятствовать усвоению витаминов, контрацептивов и обезболивающих.