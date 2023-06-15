Невролог перечислила напитки, которыми нельзя запивать лекарства

Невролог Демьяновская перечислила напитки, которыми нельзя запивать лекарства
Врач-невролог Екатерина Демьяновская назвала напитки, которыми нельзя запивать лекарства. Они могут снизить их эффективность или вызвать побочные эффекты. Об этом сообщает "Российская газета".
Так эксперт отметила, что лекарства не стоит запивать газированной водой. Дело в том, что она растворяет оболочку раньше, чем это необходимо, поэтому снижает эффективность действия лекарства. Это касается и минеральной воды, и сладкой газировки.
Яблочный и апельсиновый соки могут снизить эффективность лекарств, снижающих давление. Грейпфрутовый сок вреден тем, что заставляет лекарства усваиваться медленнее. Молоко действует наоборот — полезные вещества выходят из организма, не успевая помочь с проблемой.
Дубильные вещества в чае и кофеин могут препятствовать усвоению витаминов, контрацептивов и обезболивающих.
Ранее сообщалось, что врач рассказал, что не нужно делать после еды.
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