Врач Гинзбург рассказал, что не рекомендуется делать после еды
От совершения каких действий рекомендуется отказаться после приема пищи, "Москве 24" рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
По его словам, не стоит приступать к интенсивным занятиям спортом. В особенности следует избегать силовых видов спорта и единоборств, так как в данном случае они могут навредить здоровью. Потенциальная опасность объясняется переполненностью желудка и его возможными смещениями либо ущемлениями.
Помимо этого, специалист не рекомендует ложиться спать после после сытной трапезы, так как в данном случае качество сна будет снижено.
"То есть в принципе спать-то можно, просто сон будет плохой", – уточняет он.
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