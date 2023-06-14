По его словам, не стоит приступать к интенсивным занятиям спортом. В особенности следует избегать силовых видов спорта и единоборств, так как в данном случае они могут навредить здоровью. Потенциальная опасность объясняется переполненностью желудка и его возможными смещениями либо ущемлениями.