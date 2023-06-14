Врач Напалков объяснил, можно снизить артериальное давление без таблеток
Можно ли снижать артериальное давление без использования медикаментов, и в каких случаях народные средства способны справиться с задачей, порталу Pravda.Ru рассказал кардиолог Дмитрий Напалков.
Ответ зависит от конкретной ситуации. По словам эксперта, если речь идет о незначительном повышение давления в пределах нормы, можно ограничиться определенными действиями. Например, поднять ноги вверх или полежать с закрытыми глазами и расслабиться.
Если же пациент жалуется на серьезный скачок до цифр 160 и выше, то нужно обращаться к врачу. В данном случае нельзя заниматься самолечением, отмечает кардиолог.
Дмитрий Напалков также посоветовал всем людям старше 40 лет периодически проходить диспансеризацию. Необходимо, как минимум, раз в год посещать терапевта либо кардиолога, которые смогут назначить план обследования при необходимости, добавил он.