Можно ли снижать артериальное давление без использования медикаментов, и в каких случаях народные средства способны справиться с задачей, порталу Pravda.Ru рассказал кардиолог Дмитрий Напалков.

Ответ зависит от конкретной ситуации. По словам эксперта, если речь идет о незначительном повышение давления в пределах нормы, можно ограничиться определенными действиями. Например, поднять ноги вверх или полежать с закрытыми глазами и расслабиться.

Если же пациент жалуется на серьезный скачок до цифр 160 и выше, то нужно обращаться к врачу. В данном случае нельзя заниматься самолечением, отмечает кардиолог.