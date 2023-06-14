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Врач Напалков объяснил, можно снизить артериальное давление без таблеток

Можно ли снижать артериальное давление без использования медикаментов, и в каких случаях народные средства способны справиться с задачей, порталу Pravda.Ru рассказал кардиолог Дмитрий Напалков.

Ответ зависит от конкретной ситуации. По словам эксперта, если речь идет о незначительном повышение давления в пределах нормы, можно ограничиться определенными действиями. Например, поднять ноги вверх или полежать с закрытыми глазами и расслабиться.

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Если же пациент жалуется на серьезный скачок до цифр 160 и выше, то нужно обращаться к врачу. В данном случае нельзя заниматься самолечением, отмечает кардиолог.

Дмитрий Напалков также посоветовал всем людям старше 40 лет периодически проходить диспансеризацию. Необходимо, как минимум, раз в год посещать терапевта либо кардиолога, которые смогут назначить план обследования при необходимости, добавил он.

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