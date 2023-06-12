Врач рассказал, как избежать скачков давления летом

Регулярное употребление воды поможет избежать скачков давления летом. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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В жаркую погоду колебание артериального давления может наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников. Чтобы избежать скачков, самое главное – не допускать обезвоживания.

Необходимо всегда иметь под рукой воду и не лениться ее пить, даже когда человек вроде бы не чувствует жажды. Потому что она может быть запоздалой. Сначала мы вроде чувствуем себя неплохо, а потом возникают проблемы. Поэтому нужно просто пить воду на всякий случай. Ее количество индивидуально.

Как правило, гипертоники принимают лекарства для снижения давления. Им стоит учитывать, что на фоне жары, обезвоживания и тяжелых физических нагрузок такие препараты могут действовать более выраженно, обратил внимание специалист.

"Привычные дозы в жару оказываются завышенными. Поэтому, помимо прочих рекомендаций, вроде поддержания водного режима гипертоникам еще нужно посоветоваться с врачом в плане коррекции приема гипотензивных препаратов на летний период", – объясняет Гинзбург.